(ANSA) – MOSCA, 13 GIU – Ci sarà il principe ereditario dell’Arabia Saudita, tra gli oltre 20 capi di Stato annunciati da Mosca come presenze per la partita inaugurale dei Mondiali 2018 tra Russia e Arabia, domani alle 17. Tra i nomi e i paesi filtrati, finora non risultano rappresentanti di paesi occidentali. La presenza di “oltre 20 capi di Stato” e’ resa nota alla Tass dal presidente del comitato organizzativo Alexei Sorokin. “E’ assolutamente normale”, ha commentato, “che dai capi di Stato venga manifestato interesse per la partita d’inaugurazione e la finale: siamo felici di accogliere ospiti di riguardo”. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, a RBK ha detto che a Mosca verranno i leader di Azerbaigian, Ruanda, Armenia, Kazakistan, Libano, Moldavia, Panama, Paraguay, Tagikistan, Uzbekistan e il principe ereditario dell’Arabia Saudita – nonché delle repubbliche separatiste riconosciute da Mosca e da pochissimi altri stati Abkhazia e Ossezia del Sud.