(ANSA) – ROMA, 13 GIU – “L’As Roma non c’entra nulla con l’inchiesta”. E’ quanto ha precisato il procuratore aggiunto Paolo Ielo nel corso di un incontro con la stampa dopo i nove arresti legati al nuovo stadio della Roma. Così come, hanno sottolineato gli inquirenti, il sindaco Virginia Raggi. Anche gli atti del comune non sono oggetto del procedimento.