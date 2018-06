(ANSA) – VARESE, 13 GIU – Dominique Archie è il primo acquisto della Openjobmetis Varese in vista della prossima stagione. Ala statunitense di 201 centimetri, classe 1987, Archie vanta una precedente esperienza nel campionato italiano avendo giocato per tre stagioni, in due riprese, a Capo d’Orlando, contribuendo tra l’altro alla promozione in serie A nel 2014. In precedenza aveva giocato in Romania e successivamente in Belgio, mentre nella scorsa stagione ha indossato la maglia degli israeliani del Bnei Hersliya. Per la Openjobmetis si annuncia un’altra rivoluzione nell’organico della squadra allenata da Attilio Caja che ha per il momento confermato il pivot statunitense Tyler Cain (oltre a Ferrero e Tambone già sotto contratto) ma che, tra i protagonisti della qualificazione ai playoff dello scorso campionato, non tratterrà Wells e Larson e difficilmente riuscirà a riconfermare Okoye (che spera in un ingaggio NBA), Vene e forse Avramovic (entrambi vorrebbero giocare anche sul palcoscenico europeo).