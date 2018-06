(ANSA) – PARIGI, 13 GIU – “Lasagne con la Paella”: impazza in Francia l’ultima originale metafora usata dal presidente francese, Emmanuel Macron, in un video postato dopo la mezzanotte sul profilo Twitter di Sibeth Ndiaye, la sua direttrice della comunicazione all’Eliseo. La scena si svolge in una delle stanze del palazzo presidenziale a Parigi. Macron è lì, in camicia bianca, dietro alla scrivania, discute animatamente i suoi consiglieri. Insieme stanno preparando il grande discorso in programma per oggi al 42/o Congresso della Mutualité a Montpellier. Nel video, il leader francese parla schiettamente, senza filtri, del sistema francese di welfare e aiuti sociali che, sono le sue parole, costa “un grano da pazzi” ma è di scarsa efficacia contro la povertà. “Non c’è filo conduttore – protesta poi Macron rivolgendosi ai collaboratori – è come una lasagna fatta con la Paella”. Una curiosa evocazione italo-spagnola, in cui alcuni hanno ravvisato un nesso con l’attuale crisi tra Italia, Francia e Spagna per la vicenda Aquarius.