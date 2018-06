(ANSA) – BOLOGNA, 13 GIU – Derubato, uno studente bolognese 19enne ha inseguito il ladro e recuperato il maltolto, ma l’epilogo è stato il proprio arresto. Nello zaino la Polizia ha trovato 30 g. di marijuana che, insieme ad altra trovata a casa, sono valsi l’accusa di possesso di stupefacenti a fini di spaccio. Il ladro, 16enne italiano di origine etiope, è stato invece denunciato per tentato furto. E’ successo ieri nel giardino Decorato al Valor Civile. A chiamare la Polizia non è stato lo studente, ma dei passanti. Il 19enne è riuscito a raggiungerlo a Porta San Felice e recuperare lo zaino, ma di fronte agli agenti è apparso nervoso. In più l’odore sospetto della borsa: dentro due involucri di erba per 30 grammi. L’antefatto: lo studente stava fumando nel parchetto, il 17enne lo ha avvicinato per acquistare marijuana. Gli ha dato 20 euro ma, insoddisfatto del quantitativo, gli ha preso lo zaino ed è scappato. Il bolognese, incensurato, è stato arrestato anche perché a casa sua sono stati trovati altri 10 g. di erba. (ANSA).