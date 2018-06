(ANSA) – TORINO, 13 GIU – Larry Brown è il nuovo allenatore della Fiat Torino. La società torinese ha ufficializzato l’ingaggio del tecnico statunitense, autentico ‘santone’ del basket, l’unico ad avere vinto un titolo Nba, con i Detroit Pistons, e un titolo Ncaa, con i Jayhawks di Kansas University. Nato a Brooklyn il 14 settembre 1940, è il quinto allenatore nella storia della lega professionistica americana per numero di vittorie. Brown sovrintenderà l’area tecnica e sarà coadiuvato dagli assistenti Paolo Galbiati e Stefano Comazzi. “La scelta di coach Brown – commenta il vicepresidente Francesco Forni – nasce dalla considerazione di un bagaglio unico di qualità, doti e cultura cestistica che fanno di lui un allenatore geniale. Siamo certi che la sua figura contribuirà a promuovere, a Torino e non solo, la passione per lo Sport che amiamo e che egli rappresenterà per il nostro staff un formidabile strumento didattico di sviluppo di capacità e competenze”.