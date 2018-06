(ANSA) – ROMA, 13 GIU – Mentre il Brasile si appresta a esordire al Mondiale (domenica contro la Svizzera), Alisson si avvicina sempre di più al Real Madrid. Secondo alcuni dei principali ‘media’ spagnoli, l’estremo difensore della Selecao e della Roma avrebbe dato mandato al suo agente di discutere con la dirigenza dei campioni d’Europa i termini del suo trasferimento in maglia ‘merengue’. Anche fonti vicine alla famiglia del brasiliano sostengono che la scelta sia stata fatta e che Alisson vuole andare al Real. Per il portiere ex Internacional non sarebbe un problema il fatto di doversi giocare il posto alla pari con Keylor Navas. Unico ostacolo alla conclusione della trattativa è che il Real non intende pagare più di 50 milioni di euro, cifra che già in un’occasione sarebbe stata offerta alla Roma. Ma il ds Monchi continua a chiederne 70 e questo è l’ostacolo da superare, anche se Alisson vorrebbe che tutto si concludesse prima del suo debutto nel Mondiale.