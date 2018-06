(ANSA) – ROMA, 13 GIU – La radicalizzazione della popolazione carceraria, il monitoraggio dei grandi eventi, in particolare con l’approssimarsi dell’estate e l’attività di controllo del territorio da parte delle forze di polizia sono stati tra i temi trattati nella riunione oggi al Viminale – presieduta dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini – del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla quale hanno partecipato i vertici nazionali delle Forze di polizia e dei Servizi di intelligence. La riunione, informa il Viminale, “è stata la prima occasione per il ministro Salvini per un’ampia e puntuale analisi sullo stato della sicurezza nel Paese”. Nella mattinata di domani il ministro Salvini presenzierà, al Viminale, alla riunione del Comitato di analisi strategica antiterrorismo (Casa).