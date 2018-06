(ANSA) – PADOVA, 13 GIU – E’ stato bocciato il figlio della donna che venerdì scorso a Selvazzano, alle porte di Padova, aveva aggredito a ceffoni l’insegnante di inglese per un 4 assegnato al ragazzo. Il fatto era avvenuto all’esterno della scuola media frequentata dal giovane. La professoressa, caduta a terra, era finita al pronto soccorso con una frattura del setto nasale. Ora al termine degli scrutini è arrivata la bocciatura per lo studente, che dovrà ripetere l’anno scolastico. A scatenare la furia della mamma, che nei giorni successi si era scusata per il suo gesto, sarebbe stato il rifiuto della docente ad interrogare nuovamente il ragazzino – che pratica sport a livello agonistico, e usufruisce per questo di permessi speciali – per consentirgli di recuperare l’insufficienza nella materia.