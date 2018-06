CARACAS – El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, anunció que en la Gobernación del Estado comenzará a trabajar una nueva empresa de transporte público. Las operaciones de esta nueva institución comenzarán el viernes 15 de junio activando en primer momento 10 unidades. Asimismo, el gobernador indicó que en total se han comprado 80 autobuses para esta función y que el objetivo sería llegar a 500.

Rodríguez informó que las unidades de transporte irán aumentando al tiempo en que estas vayan arribando al país. Afirmó que el propósito es lograr cubrir todas las rutas dentro del estado Miranda para lo cual, según sus declaraciones, se necesitan unos tres mil transportes. Además, señaló que esta flota de autobuses estará debidamente identificada como propiedad de la Gobernación.

“La empresa de la Gobernación no tendrá suficientes autobuses, pero si me sacan un autobús de la línea me meto yo; se lo digo con mucha transparencia a mis amigos transportistas. Sé lo caro de los cauchos y las baterías, pero sabemos que algunos sacan los buses de las líneas para piratear, o cobrar por encima de lo acordado, o no montan a los abuelos y estudiantes”, declaró el gobernador.

El transporte aleja a niños de las escuelas

La crisis de transporte público en el país es uno de los problemas que más inconvenientes ha causado a los venezolanos en su rutina diaria. Esta problemática ha sido reconocida hasta por el propio ejecutivo. El ministro de Educación, Elías Jaua, aseguró que en Venezuela muchos alumnos dejan de acudir a las escuelas por esta razón.

Diariamente, venezolanos deben transportarse a sus hogares o lugares de trabajo en unidades de transporte improvisadas como camiones para animales, sin disponer de las medidas de seguridad reglamentadas. Recientemente, muchos ciudadanos han manifestado su indignación por el descubrimiento de “cementerios de autobuses” en los que hay cientos de unidades fuera de servicio.