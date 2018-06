CARACAS – Quando é stata presentata la stagione 2018 della Primera División gli organizzatori avevano annunciato che il campione dei Tornei Apertura, Clausura e Absoluto avrebbe messo in bacheca un nuovo trofeo. Durante tutto il Torneo Apertura c’è stata una grande attesa per questo nuovo gioiello ideato dall’orificeria William Salazar. Il nuovo pezzo che alzerà in cielo per la prima volta uno tra Zamora e Mineros racchiude in se molti elementi che identificano il Venezuela.

Nel nuovo trofeo troviamo sulla base un’orquidea (fiora nazionale) racchiusa in quattro sbarre che sorregono una palla di calcio.

Tra i padri della creatura troviamo: Willem Elias Yaguaracuto (designer/armatore), William José Yaguaracuto (designer/armatore), Gerardo Fernández (designer), Reyber Delgado (saldatore), José Gregorio Carmona (carver), Juan Rivero (lustratore), Luis Martínez (orefice), Gustavo Beñoce (pulitore) e Bernardo Míreles (embosser).

Tra poche ore scorpirermo chi avrà l’onore di alzare, abbracciare, baciare e portare in trionfo il nuovo trofeo.