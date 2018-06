CARACAS – El economista, Rafael Quiroz Serrano, en una entrevista que concedió en el programa de Andrés Cañizales transmitido por la Red Nacional de Radio de fe y alegría llamado “En Este País”, declaró que el contenido de refinación petrolera instalada en Venezuela es de 1 millón 300 mil barriles, pero en la actualidad se está maniobrando con el 34% de la capacidad, se refina cerca de 390 mil barriles diarios.

Explicó que la producción petrolera se viene abatiendo continuamente desde el año 2011, y empeora cada vez más desde los últimos dos años y medio, conjuntamente con una mayor fuerza en los últimos meses.

Serrano manifestó que “no se han tomado medidas adecuadas de inversión para la exploración y producción petrolera”. A PDVSA se le “han asignado labores que no le corresponde como: fábrica de casas, importación y repartición de alimentos.”

Además que “se colocaron a personas sin ningún tipo de experiencia en esta área en altos cargos para la conducción petrolera, generando improvisaciones”.

También expresó que la industria vive una grave crisis, y que no se están aplicando las medidas necesarias y no se podrán aplicar los correctivos debido a que se necesita de finanzas, y PDVSA no cuenta con el soporte económico, debido a las deudas que mantiene y la sentencia a favor de Conoco Phillips (empresa internacional de energía).

Por otro lado, el presidente de la República, el pasado seis de junio, declaró que crearía un nuevo modelo de gestión y un nuevo modelo organizativo donde la clase obrera tuviese el poder para reimpulsar la productividad dentro de la industria.

El Jefe de Estado indicó que “tenemos que hacer una revolución dentro de Pdvsa y esa revolución solo la pueden hacer los trabajadores, la clase obrera, los profesionales. Les entrego el poder en sus manos para que hagan la revolución productiva y hagan la transformación socialista de Pdvsa”.

Asimismo, exhortó a los trabajadores petroleros a reforzar y expandir a Petrocaribe, bloque integrado por 18 países.