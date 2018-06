(ANSA) – ROMA, 14 GIU – Il premier Giuseppe Conte vedrà domani a Parigi il presidente francese Emmanuel Macron, per un pranzo durante il quale si valuteranno nuove iniziative comuni sui migranti. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi che spiega: nel colloquio telefonico avvenuto ieri sera Macron e Conte “hanno potuto discutere la situazione della nave Aquarius e avere uno scambio di vedute”. L’Eliseo conferma l’incontro. “L’Italia e la Francia devono approfondire la loro cooperazione bilaterale ed europea per una politica migratoria efficace con i paesi di origine e di transito attraverso una migliore gestione europea delle frontiere e un meccanismo di solidarietà nella presa in carico dei rifugiati. Macron e Conte hanno convenuto che, in vista del Consiglio Europeo di fine giugno, sono necessarie delle nuove iniziative da discutere insieme. Per evocare questi temi e i numerosi dossier di comune interesse” il pranzo di lavoro “seguito da una conferenza stampa”, si legge nella nota di P.Chigi.