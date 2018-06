(ANSA) – MOSCA, 14 GIU – Il blogger e oppositore Alexei Navalny è stato rilasciato oggi dopo 30 giorni di arresto amministrativo comminato in seguito alla condanna per aver infranto la legge che regola le manifestazioni in Russia dopo le proteste avvenute il 5 maggio alla vigilia dell’inaugurazione del nuovo mandato presidenziale di Vladimir Putin. Oltre 1000 persone sono state fermate in tutta la Russia in occasione delle manifestazioni ‘Putin non è il nostro zar’.