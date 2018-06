(ANSA) – MOSCA, 14 GIU – Le prigioni di Mosca usate per le detenzioni amministrative sarebbero state trasformate in “carrozze di prima classe”, con celle dotate di “schermi a cristalli liquidi” e “sbarre pitturate di fresco”, dove si servono menù di diversi tipi, “come in aereo”. Lo ha scritto su Instagram Alexei Navalny, oppositore politico di Putin, appena rilasciato dalla sua detenzione. “Evidentemente – dice – le autorità si aspettano di dover fermare tifosi inglesi ubriachi e non vogliono fare brutta figura”.