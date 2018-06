(ANSA) – BOLOGNA 14 GIU – Non vede l’ora di ricominciare Filippo Inzaghi. La serie A mancata col Venezia la ritrova a Bologna e il nuovo tecnico rossoblù si presenta alla stampa lanciando la sfida al fratello Simone: “Spero di giocarci contro alla prima di campionato. Ci sentiamo 7-8 volte al giorno, parliamo di calcio e tattica. Chissà come faremo nella settimana che porta alla partita”. Di sicuro SuperPippo sa come affrontare la serie A assaggiata nel 2014-15 col Milan: “Lavoro 12 ore al giorno, sono ripartito dalla C a Venezia per dimostrare di meritarla e ora non voglio più perderla. Ho una missione: rendere orgogliosi giocatori e dirigenza di me. A Bologna c’è tutto per fare bene: giovani di valore e giocatori d’esperienza. La mia porta è aperta a tutti, ma chi non pedalerà rimarrà in panchina o potrà andare via: deve essere chiaro”. Chiare anche le prospettive: “A Saputo ho detto che la nostra ambizione, in qualche anno, è l’Europa League. In rossoblù mi gioco tanto e se non avessi respirato ambizione non sarei qui”. (ANSA).