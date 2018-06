(ANSA) – ROMA, 14 GIU – E’ iniziata a Southampton (New York) la 118/a edizione dello U.S.Open di golf, secondo major stagionale. Sul green dello Shinnecock Hills GC grande attesa per le star del torneo. Con l’azzurro Francesco Molinari che scenderà in campo alle 13:25 locali (19:25 ora italiana) al fianco di Tommy Fleetwood e Alex Noren. Pochi minuti più tardi (13:47) sullo stesso tee, quello della buca 1, comincerà il duello stellare tra Dustin Johnson (leader mondiale), Justin Thomas (n.2 del world ranking) e Tiger Woods. Tutti gli occhi sono puntati sulla “Tigre”. La leggenda californiana sogna la vittoria a 10 anni di distanza dal suo ultimo successo in un major. Per calare il poker agli U.S.Open che gli permetterebbe di raggiungere Willie Anderson, Bobby Jones, Ben Hogan e Jack Nicklaus (4 vittorie a testa nel torneo).