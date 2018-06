(ANSA) – PARIGI, 14 GIU – Sventato un altro progetto di attentato in Francia. Due individui di 21 e 24 anni sono stati arrestati sabato in Seine-et-Marne, nei pressi di Parigi e posti in detenzione provvisoria. Secondo i primi elementi dell’inchiesta rivelati oggi da 20 Minutes, intendevano attaccare, in nome dell’Isis, la comunità omosessuale.