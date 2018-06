(ANSA) – TORINO, 14 GIU – Inizia a prendere forma la Fiat Torino che il prossimo anno giocherà per il quarto anno consecutivo in Serie A e per il secondo di fila parteciperà all’EuroCup dopo avere ottenuto una wild card. La società torinese ha comunicato l’ingaggio di due nuovi dirigenti: Ferencz Bartocci, direttore operativo al posto di Renato Nicolai, destinato a Sassari sempre in Serie A, e Matteo Soragna, ex giocatore e commentatore tv per Sky Sport, con il ruolo di responsabile della gestione della prima squadra. Bartocci, lo scorso anno a Bergamo in Serie A2, ha una lunga carriera alle sue spalle tra A e A2, con la prestigiosa onorificenza, ottenuta nel 2016, della Stella di Bronzo al Merito Sportivo del Conti. Soragna, argento olimpico ad Atene 2004 e bronzo Europeo a Svezia 2003, può vantare uno scudetto vinto e due coppe Italia.