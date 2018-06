(ANSA) – ROMA, 14 GIU – “Conte a Parigi da Macron? Dipende cosa gli andrà a dire, spero gli vada a spiegare che è cambiata la musica. Io avrei richiamato l’ambasciatore dopo quelle dichiarazioni”. A dirlo è la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ai microfoni di ‘Un giorno da pecora’ in onda su Radio 1. E ha continuato: “Macron, silenzio, cortesemente, silenzio. Noi non siamo una loro colonia, non possiamo essere trattati così”.