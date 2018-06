(ANSA) – BRUXELLES, 14 GIU – “Sull’immigrazione sono per soluzioni europee e contro soluzioni nazionali. Ma non possiamo e non dobbiamo aspettare per sempre per avere queste soluzioni europee”: lo ha detto il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker parlando a Monaco al Parlamento bavarese mentre in Germania è in corso un duro scontro tra il ministro dell’Interno Seehofer, ‘falco’ della Csu bavarese che vuole i respingimenti subito decisi dalla Germania, e la cancelliera Angela Merkel, che invece chiede una soluzione europea.