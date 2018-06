CARACAS – María Corina Machado busca perfilarse como la líder de la nueva oposición en el país. Una oposición que hoy en día parece estar fragmentada en tres grandes grupos: el movimiento Soy Venezuela, que lidera Machado; el Frente Amplio Venezuela Libre, en el que está inmiscuida la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y la oposición que lidera Henri Falcón, con seguidores derivados de su candidatura presidencial.

La coordinadora nacional del partido Vente Venezuela (VV) visitó el estado Anzoátegui para transmitir el mensaje desde la percepción del movimiento que dirige. El mayor receptor de críticas por parte de la ex diputada no fue el Gobierno, sino por el contrario, el resto de sectores de la oposición de los que aseguró “están apoyando al régimen”.

“Los parlamentarios que no nombraron a tiempo a los nuevos integrantes del Tribunal Supremo de Justicia, que no decidieron nada sobre la ciudadanía de Maduro, que no nombraron otro Consejo Nacional Electoral y que han hecho silencio ante muchas atrocidades tendrán que responder por sus decisiones y por darle la espalda al sistema democrático”, argumentó Machado.

La oposición de Falcón sigue su agenda

Por el otro bando opositor, Henri Falcón respondió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró “inadmisible” el recurso interpuesto por el ex candidato presidencial para impugnar el proceso electoral del 20 de mayo. Aseguró que existió fraude en los comicios y afirmó:

“Todas las instituciones partícipes lo saben; formaron parte de esa jugada perversa del Gobierno.

Agregó que el documento entregado al TSJ “contiene todos los argumentos, pruebas del mayor descaro antes visto en un evento electoral, donde el Presidente cumplió lo prometido: comprar el voto a quienes hoy mueren de hambre”. Indicó que continuará exigiendo nacional e internacionalmente que se lleven a cabo unas nuevas elecciones “con instituciones imparciales, observación internacional y sin los vicios impuestos por el Gobierno proceso tras proceso”.

Sumario:

La ex diputada María Corina Machado utiliza sus mítines para declarar contra el resto de fuerzas opositoras y no al gobierno del presidente Nicolás Maduro