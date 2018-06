El martes anuncian nueva directiva de la ANC

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tania Díaz, informó que el próximo martes 19 de junio se dará a conocer cuál será la nueva junta directiva de la ANC. El ente constituyente quedó descabezado luego de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que la vicepresidenta de este organismo, Delcy Rodríguez, será la nueva vicepresidenta ejecutiva de la República.

Declaran abandono del cargo a alcalde en Nueva Esparta

En el municipio Tubores del estado Nueva Esparta, el Consejo Municipal decidió destituir al alcalde, Rodolfo Vincent, por un supuesto abandono del cargo. Cabe destacar que el destituido alcalde es chavista al igual que los miembros que conforman el consejo. La decisión habría sido tomada por diferencias entre el alcalde y el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).

Luis Florido no considera familia a los hermanos Rodríguez

El diputado Luis Florido fue entrevistado por Shirley Varnagy para el circuito Éxitos. Una de las preguntas fue acerca del parentesco que este tiene con los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez. El ex presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) aseguró que no los considera familia puesto que calificó como accidente que su abuelo tuviera más de 40 hijos.

Obligan a Villca Fernández a ir al exilio

El preso político Villca Fernández sería forzado a abandonar el país si este decide acceder a su liberación. Fuentes del medio El Nacional aseguraron que el ex dirigente estudiantil habría sido trasladado desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) al aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía, desde donde sería trasladado a Lima, Perú.

Cementerio del Este responderá por tumbas robadas

Las autoridades del Cementerio del Este en Caracas anunciaron que la institución se hará cargo y responderá por el robo de lápidas sufrido recientemente en algunas tumbas. Uno de los directivos indicó que se están tomando acciones para evitar que esto siga ocurriendo, y que se aplicarán medidas tecnológicas que ya existen en otros países del mundo.

Banco Bicentenario aumenta sus límites

El Banco Bicentenario anunció el aumento de los límites diarios de servicios en línea como las transferencias, así como los límites máximos para cancelar con tarjetas de débito y la facilidad de pago móvil. En el tema de las transferencias, las transacciones con personas del mismo banco ahora cuentan con un límite de dos millardos de bolívares, mientras que será de un millón para personas de otros bancos.