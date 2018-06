(ANSA) – ROMA, 15 GIU – Festival degli errori nella prima giornata dello US Open di golf, secondo major stagionale. Con il forte vento e le difficoltà del campo che hanno messo a dura prova i big del torneo, in ombra. A Southampton (New York) tra le star si salvano solo Dustin Johnson (leader mondiale) e Ian Poulter, al comando della classifica insieme a Russell Henley e Scott Pietcy grazie a un parziale di 69 (-1). Con Justin Rose, Henrik Stenson e Charley Hoffman in 6/a posizione (+1). Mentre Patrick Reed (campione Masters), Rickie Fowler, Paul Casey, Matthew Fitzpatrick, Rafa Cabrera Bello, Pat Perez e Jim Furyk sono 19/i (+3). In ritardo anche Justin Thomas (n.2 del world ranking), 37/o come il vigile del fuoco Matt Parziale (+4). Solo 46/i Brooks Koepka (campione in carica), Hideki Matsuyama, Danny Willett, Tyrrell Hatton, Tommy Fleetwood, Sergio Garcia e Francesco Molinari (+5). L’azzurro, dopo un buon avvio, ha fatto registrare 7 bogey e 2 birdie. In enorme difficoltà Bubba Watson e Phil Mickelson. Tra i protagonisti più attesi, i due americani condividono l’88/a posizione (+7). Tra le delusioni più grandi di giornata ecco Jon Rahm, Jordan Spieth e Tiger Woods, 101/i a +8. A tre anni dalla sua ultima apparizione allo US Open, l’avvio di Woods s’è trasformato in un autentico disastro: “Non ho giocato bene – le dichiarazioni del californiano -, facendo vedere buone cose solamente dal tee. Adesso dovrò accelerare per evitare l’eliminazione”. La gara della leggenda statunitense è iniziata subito in salita con un triplo bogey e un bogey (alle buche 1 e 2). Poi è arrivata la reazione con un birdie alla 5, prima di trovare altre enormi difficoltà nelle seconde 9. Deludono anche Jason Day e Rory McIlroy, rispettivamente 114/o (+9) e 128/o (+10). Difficile ricordare un avvio così brutto da parte delle star mondiali in un evento super. Allo Shinnecock Hills GC, disastro dei big. Con Johnson che nelle prime 18 buche ha dimostrato di meritare la leadership mondiale. “Ho iniziato bene – le dichiarazioni del n.1 – e non era per nulla scontato. Il vento ha seriamente condizionato la gara”. (ANSA).