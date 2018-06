(ANSA) – NUORO, 15 GIU – E’ tornata regolare la circolazione ferroviaria della linea regionale Macomer-Ozieri-Chilivani dopo che ieri pomeriggio un improvviso nubifragio, tra Macomer e Campeda, nella Sardegna centrale, aveva causato l’allagamento dei binari e la conseguente sospensione del collegamento. I lavori per ripristinare l’infrastruttura danneggiati si sono conclusi a tarda notte e alle 3:50 è arrivato il via libera da Trenitalia per la ripresa della circolazione dei treni. (ANSA).