(ANSA) – AOSTA, 15 GIU – Due alpinisti francesi sono precipitati sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco. Il loro recupero è in corso ma le speranze di trovarli in vita da parte dei soccorritori sono scarse. I due erano attesi ieri sera al rifugio Torino, ma non sono mai rientrati. L’incidente è avvenuto sulla parete sud della Tour Ronde, a circa 3.700 metri di quota. I due sono stati avvistati dalla gendarmeria di Chamonix (Francia) e in questi minuti sono in corso le operazioni di recupero da parte del Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves e del Soccorso alpino valdostano. (ANSA).