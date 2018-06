(ANSA) – MILANO, 15 GIU – In occasione del pranzo multietnico del 23 giugno promosso da ‘Milano senza muri’, l’Antica Focacceria San Francesco, marchio di street food siciliano sviluppato da Gruppo Feltrinelli e da CIR food, offrirà 50 posti a tavola per uomini e donne provenienti dai centri, rifugiati o richiedenti asilo, anziani dalle case di accoglienza. Gruppo Feltrinelli, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e l’associazione ‘Il Razzismo è una brutta storia’ sono infatti partner di Insieme senza muri e promuovono un serie di eventi legati al tema dell’accoglienza, dell’apertura alle differenze, all’inclusione, alla multiculturalità che sono realizzati nella città di Milano dal 20 maggio al 23 giugno 2018. Il clou sabato 23 giugno al Parco Sempione, Ricetta Milano, il pranzo multietnico che raduna cittadini di ogni nazionalità intorno a una lunghissima tavolata comune. A sostegno del programma di Insieme senza muri, Gruppo Feltrinelli e Fondazione Giangiacomo Feltrinelli mettono a disposizione contenuti, piattaforme editoriali, spazi fisici e online per contribuire al percorso di informazione, formazione e confronto verso “una città aperta e accogliente”, come recita lo slogan del progetto.(ANSA).