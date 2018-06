(ANSA) – ROMA, 15 GIU – Valentino Rossi show nella prima sessione di prove libere della Motogp in vista del gp di catalogna che si correrà domenica prossima a Barcellona. Il dottore in sella alla sua Yamaha ha dominato fermando il cronometro sul tempo di 1.39.456. Secondo tempo per Andrea Dovizioso (Ducati) staccato di 347 millesimi e poi Jorge Lorenzo (Ducati) di 348. Quarto miglior tempo per Marc Marquez (Honda) a 426 millesimi da Rossi, quindi Johan Zarco (Yamaha) e Maverick Vinales (Yamaha), staccati rispettivamente di 477 e a 658 millesimi. (ANSA).