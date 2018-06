(ANSA) – MOSCA, 15 GIU – Circa 67.000 persone hanno visitato il FIFA Fan Fest a Mosca nel giorno di apertura della Coppa del Mondo in Russia. Lo ha detto la stessa FIFA in una nota. Il FIFA Fan Fest si svolge a Vorobyovy Gory (Sparrow Hills) di fronte all’Università statale di Mosca Lomonosov. La capacità massima della fan zone durante la trasmissione della partita Russia-Arabia Saudita era di circa 12.500 persone. Le fan zone saranno operative in tutte le città del torneo durante la Coppa del Mondo FIFA 2018 e lì i visitatori potranno guardare le partite su un grande schermo.