ROMA. – Manovre in uscita in casa Roma. Tra conferme e smentite è sempre più possibile che il futuro di ALISSON e quello di NAINGGOLAN siano lontani dalle sponde del Tevere. Il portiere brasiliano è nel mirino del Real Madrid, pronto a sborsare 70 e passa milioni e ad alimentare la possibilità di un suo trasferimento in Spagna è stato il presidente giallorosso James Pallotta che, intercettato a Napoli, si è lasciato scappare – per poi smentire poco dopo, parlando di una battuta da humor americano – che Alisson andrà al Real Madrid per 78 milioni e Nainggolan si accaserà all’Inter, come d’altronde si dice da settimane.

Alisson, dal ritiro mondiale del Brasile in Russia, ha fatto sapere che vorrebbe conoscere il proprio futuro prima dell’inizio del Mondiale (domenica la Selecao esordirà contro la Svizzera) e dalla Spagna dicono che il Real è pronto a mettere sul tavolo di Pallotta oltre 70 milioni.

La Juventus non molla la pista che porta ad Aleksander GOLOVIN. L’attaccante del Cska e della Russia – due assist e un gol oggi, nella partita d’esordio dei Mondiali vinta 5-0 sull’Arabia Saudita – è nel mirino di Marotta. Il giovane talento russo è valutato 25 milioni. Intanto, mentre si avvicina l’annuncio da parte del Paris Saint-Germain dell’ingaggio di Gigi BUFFON, il club francese strizza l’occhio ad Alex SANDRO.

Dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni su un possibile sconto del Napoli alla clausola di Maurizio SARRI a favore del Chelsea: secondo il Daily Mirror, i ‘Blues’, pur avendo ancora sotto contratto Antonio Conte, sono intenzionati a cambiare tecnico e il Napoli sarebbe disposto a ridurre da otto a cinque milioni la clausola rescissoria.

Intanto, dall’Austria danno per certo l’acquisto del terzino Stefan LAINER del Salisburgo per 12 milioni. Intanto, il ds azzurro Giuntoli lavora per chiudere la porta azzurra, mantenendo in piedi i contatti per Rui Patricio, che ha rescisso con lo Sporting Lisbona; Alphonse Areola, in uscita dal Psg; Salvatore Sirigu dal Torino, che Ancelotti conosce bene. Per il centrocampo, nel mirino in primo piano c’e Fabian Ruiz del Betis, sul quale il Napoli punterà però solo dopo la partenza di Jorginho per 55 milioni verso il Manchester City.

Il West Ham vuole fortemente l’attaccante della Lazio, Felipe ANDERSON. Il giocatore brasiliano, valutato 30 milioni, è in cima alla lista dei desideri di Manuel Pellegrini. Intanto, Marco TUMMINELLO giocherà nell’Atalanta. L’ex Crotone, di proprietà della Roma, arriva all’Atalanta a titolo definitivo per 5 milioni, con diritto di recompra a favore dei giallorossi, e David HANCKO è stato ingaggiato della Fiorentina. La società viola ha comunicato di “aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore dal Msk Zilina”.