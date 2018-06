(ANSA) – BEIRUT, 15 GIU – L’offensiva di terra della Coalizione a guida saudita contro gli insorti yemeniti Huthi, vicini all’Iran, è giunta ai margini dell’aeroporto di Hudayda, porto sul Mar Rosso e teatro dell’offensiva di Riad e dei suoi alleati. Ma il ministro del governo yemenita filo-saudita assicura che l’attacco non coinvolgerà il porto marittimo, accesso per circa il 70% degli aiuti umanitari a tutto lo Yemen in guerra. Secondo la tv panarabo-saudita al Arabiya, le forze lealiste yemenite sono pronte a cominciare la battaglia per la conquista dello scalo aereo di Hudayda, situato a sud del centro abitato. Dal canto suo Khaled al Yamani, il ministro degli esteri del governo appoggiato da Riad, citato dalla Bbc ha assicurato che l’offensiva non coinvolgerà la struttura del porto marittimo. E questo in risposta agli insistenti allarmi della comunità internazionale circa il rischio che il conflitto possa compromettere le operazioni umanitarie in Yemen tramite Hudayda.