(ANSA) – MILANO, 15 GIU – Sono già oltre 5000 i partecipanti alla tavolata multietnica che si terrà al parco Sempione di Milano e nelle vie limitrofe il 23 giugno. L’iniziativa ‘Ricetta Milano’ chiude il mese di eventi ‘Insieme senza muri’, dedicato all’accoglienza e all’integrazione. Il momento di festa ruoterà attorno al cibo e alle sue storie: ogni partecipante è invitato a portare un piatto legato alla sua infanzia e a condividerlo con gli altri, raccontando i ricordi ad esso collegati. “Sarà una bella occasione di incontro, una giornata nel segno dello stare insieme tra le persone in una città che vogliamo sempre di più senza muri”, ha detto l’assessore comunale alle Politiche sociali Pierfrancesco Majorino. A chi gli ha chiesto se l’iniziativa è anche una risposta alle politiche di Matteo Salvini, Majorino ha risposto con una battuta: “Magari lo convinciamo e viene anche lui”. Alla tavolata parteciperà anche la Diocesi e l’arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini porterà un saluto insieme al sindaco Beppe Sala. Questa grande tavola “ci si presenta come un laboratorio di umanità e di felicità – ha commentato monsignor Luca Bressan, vicario per la cultura e la carità della Diocesi – in un mondo, anche milanese, dentro il quale i cambiamenti in atto rischiano di creare stili di vita improntati alla paura e alla solitudine”. La giornata di chiusura della kermesse Insieme senza Muri, proseguirà al teatro Burri del Parco Sempione con la comicità dello Zelig Show, sul palco saliranno Ale & Franz, Antonio Ornano, Alessandro Betti, Debora Villa ed Elianto, ospite d’eccezione, Frankie hi-nrg mc. (ANSA).