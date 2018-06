CARACAS – Winston Cabas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Profesionales afines (Aviem), manifestó que una masiva migración, de hasta 18 mil profesionales, que han abandonado la industria eléctrica en el país, es una de las causantes de la crisis energética que se padece en distintas regiones del país. Manifestó la disposición de Aviem por colaborar con la recuperación del país, pero considera que debe haber un cambio político.

“Estos profesionales se están yendo del país y no están siendo sustituidos, además se está cometiendo una atrocidad porque los centros de adiestramiento de Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) están paralizados”, expresó Cabas. Agregó que los profesionales abandonan Corpoelec debido a los bajos sueldos, que según él, rondan los tres dólares, mientras que abandonando el país podrían ganar entre 500 y 1500 dólares mensuales.

Los bajos salarios en el sector eléctrico del país mantiene en crisis a Corpoelec. En los últimos dos lunes, 4 y 11 de junio, se han producido paralizaciones laborales por parte de los trabajadores. El presidente de la Federación de Trabajadores Eléctricos (Fetraelec), Ángel Navas, advirtió que de no recibir una propuesta satisfactoria radicalizarán sus acciones para recibir una respuesta inmediata.

Otro problema que mencionó el presidente de Aviem es el del mantenimiento de las plantas termoeléctricas. “No tenemos combustible para que estas máquinas trabajen correctamente, no existe el personal preparado ni formado para hacer el mantenimiento en estas centrales termoeléctricas”, indicó Cabas y afirmó que a Venezuela no la debería afectar el fenómeno de El Niño, puesto que no es la primera vez que ocurre.

La paralización de las plantas eléctricas ha afectado en mayor medida al estado Zulia, más que a cualquier otro estado en el país. Ciudadanos de todo el estado permanecen en ocasiones con cortes de hasta 12 horas del servicio eléctrico, lo que ha generado constantes protestas.