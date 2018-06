(ANSA) – RIMINI, 15 GIU – Filma una bagnante mentre si fa la doccia: un riminese è stato denunciato dalla Polizia per interferenza illecita nella vita privata. E’ successo in spiaggia a Rimini il 10 giugno scorso quando la vittima, una imprenditrice di Imola in vacanza in Riviera col marito, ha sorpreso un 60enne filmarla da una fessura della cabina privata dove si stava facendo la doccia. Gli agenti delle Polizia intervenuti sul posto hanno sequestrato lo smartphone utilizzato ed identificato l’uomo che aveva filmato la donna. “Benché il reato fosse procedibile d’ufficio – precisano dalla Questura -, è stata anche acquisita la denuncia-querela della parte offesa e il giorno seguente ai fatti, è stata informata l’Autorità giudiziaria”. La vittima, attraverso Facebook ha contatto alcune testate locali precisando di aver deciso “di procedere con la denuncia perché fatti del genere non possono essere mai accettati. Poteva esserci chiunque all’interno dello spogliatoio, una madre con un bambino, ragazzi adolescenti, mio nipote…”.(ANSA).