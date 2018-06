(ANSA) – PALERMO, 15 GIU – Una cena a pagamento con tavoli apparecchiati con tovaglie bianche sono stati allestiti lungo il loggiato davanti agli uffici di alcuni gruppi parlamentari e di fronte alla cappella Palatina, nel piano del Palazzo dei Normanni, sede del Parlamento siciliano. I commensali per l’evento di questa sera, circa 300, sono i soci e gli aderenti ad Anita, l’associazione nazionale imprese trasporti automobilistici di Confindustria, che hanno ottenuto l’ok per una visita riservata nella dimora che fu di Federico II. Come da richiesta inoltrata dalla Fondazione “Federico II” alla Presidenza dell’Ars e all’ufficio di questura che hanno dato l’autorizzazione, la cena si sarebbe dovuta svolgere nei giardini reali all’esterno del Palazzo ma a causa del maltempo è stato deciso di sistemare i tavoli nel loggiato. L’evento è stato richiesto per oggi, dalle 18 alle 24. (ANSA).