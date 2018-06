(ANSA) – MOSCA, 15 GIU – “Non penso che questo Mondiale sarà l’ultimo di Messi. Con le sue capacità, la sua professionalità, lo deciderà lui quando sarà l’ultimo”. Così il ct argentino Sampaoli ha commentato le voci che definiscono i Mondiali in Russia come gli ultimi di Messi. Alla vigilia del debutto dell’Argentina nel Mondiale in Russia, il capocannoniere della Selección sarebbe in ottima forma.”Trovo Messi in ottima forma, molto entusiasta di iniziare il nuovo torneo” ha detto Sampaoli, negando che Leo si trovi sotto pressione.”Penso che giocatore così capace non abbia motivo di sentire la pressione”.