WASHINGTON. – Cresce il feeling fra Donald Trump e Giuseppe Conte dopo l’incontro al G7 canadese, rafforzando l’asse ‘populista’ tra le due sponde dell’Atlantico. “Il nuovo premier italiano è fantastico. Ho avuto occasione di incontrarlo, è molto fermo sull’immigrazione, come me tra l’altro. Sembra che essere fermi sull’immigrazione oggi paghi”, ha dichiarato il presidente Usa, rinnovando il suo apprezzamento per il capo del governo italiano in un’intervista a Fox News.

Questa volta il tycoon ha voluto sottolineare il denominatore comune della linea dura contro l’ondata migratoria in un momento marcato da polemiche in entrambi i Paesi. In Italia per la crisi umanitaria della nave Aquarius e la richiesta di cambiare il regolamento di Dublino, in Usa per il muro col Messico e la separazione dei bambini dai genitori che entrano clandestinamente negli Stati Uniti.

Una vicenda, quest’ultima, su cui Trump ha scaricato (infondatamente) la responsabilità sui dem, mentre il suo attorney general Jeff Sessions e la sua portavoce Sarah Sanders hanno scomodato la Bibbia per giustificare il rigoroso rispetto della legge.

Trump e Conte si erano già scambiati attestati di stima al G7, dove il presidente Usa lo ha invitato a breve per “essere ricevuto con tutti gli onori alla Casa Bianca”. “Storica alleanza, nuova amicizia”, aveva scritto Conte su Facebook postando una foto che li ritrae insieme a Charlevoix. “Un tipo davvero eccezionale…Farà un gran lavoro, gli italiani hanno fatto bene!”, aveva twittato Trump, dopo aver riconosciuto la “grande vittoria” del nuovo governo.

La sintonia tra Italia e Usa non sembra limitata all’immigrazione ma anche alla linea del dialogo con Mosca: Conte aveva appoggiato subito la proposta del tycoon di riammettere la Russia al G8, rompendo il fronte europeo. E sui dazi si è fatto interprete di una “posizione moderata: cercheremo di capire le ragioni che portano ad assumere certe posizioni e ci comporteremo di conseguenza”.