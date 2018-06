(ANSA) – ROMA, 15 GIU – “Dobbiamo dare il massimo, scendere in campo con gioia, ma anche con la consapevolezza di avere svolto un buon lavoro di preparazione a questo Mondiale. Dobbiamo sforzarci di rendere la Francia più competitiva possibile in questo torneo”. Così Didier Deschamps presenta la sfida inaugurale dei ‘Bleus’ che domani, alle 12 italiane, affronteranno l’Australia sul terreno della Kazan arena. E’ il primo match del Girone C e, come ha sottolineato il ct francese, “sarà una partita piena di insidie”. “La nostra è una squadra giovane? Non è un rischio – ammette l’ex juventino -: se i giovani sono qui, evindentemente hanno qualità. Giocano quasi tutti giocano in grandi club e sono abituati a sfide intense, importanti. Al di là di questo, però, a me interessa solo il gruppo. Incertezze? Io vivo di convinzioni e cerco di acquisire certezze”. Deschamps è convinto di “avere fatto il possibile” per presentarsi “al meglio a questo primo confronto”. “Di certo – sottolinea – è importante vincere la prima partita del Girone”.