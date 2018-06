IL CAIRO. – Il generale Khalifa Haftar avrebbe perso il controllo degli strategici terminal petroliferi libici di Sidra e Ras Lanuf per l’attacco di un noto capo-milizia, Ibrahim Jadhran. L’uomo forte nell’est della Libia ha fatto ridimensionare l’annuncio dato da un sito libico ma l’incursione ha comunque causato il blocco degli impianti.

La perdita di controllo dei due terminal attraverso cui parte del greggio libico viene caricato sulle petroliere é stato dato per certo dal sito Libya Herald dopo un attacco sferrato giovedì mattina delle milizie di Jadhran, rivoluzionario libico della prima ora e già capo delle “Pfg”, le riottose Guardie degli impianti petroliferi libici.

Jadhran, dagli orientamenti ideologici obliqui che lo hanno visto opporsi ai Fratelli musulmani ma anche vedersi ascrivere appoggi militari di estremisti islamici di Bengasi, era arrivato a bloccare le esportazioni di petrolio pur di raggiungere i propri scopi legati al controllo di questi rubinetti di oro nero. Poi però, nel settembre 2016, Jadhran era stato scacciato dall’arcinemico Haftar che aveva consentito la riapertura dei terminal delle “Mezzaluna petrolifera”.

Finora i tentativi di scalzare le forze del generale cirenaico erano falliti ma stavolta il colpo sarebbe andato a segno o sicuramente ha fatto più danni. Haftar, attraverso l’ufficio stampa delle sue forze armate, ha sostenuto che “ribelli” hanno solo “tentato di infiltrarsi nella mezzaluna petrolifera”. La Noc, la compagnia petrolifera nazionale libica, ha però annunciato la chiusura dei terminal per cause di “forza maggiore” provocate dall’attacco di Jadhran. La compagnia ha fatto evacuare i propri dipendenti per “motivi precauzionali”.

Il porto di Sidra è il più grande terminal di esportazione di greggio del Paese e il petrolio é la grande ricchezza che complica la soluzione della crisi libica in cui Haftar – e di conseguenza anche suoi referenti internazionali come Egitto, Emirati e Francia – sta crescendo di peso: proprio in queste settimane il generale é impegnato a scacciare da Derna, come fece a Bangasi, estremisti islamici e altri oppositori asserragliati da quasi tre anni nella città dell’est della Libia.

Le più recenti informazioni in circolazione di fonte haftariana indicano l’imminenza di una presa completa di Derna dove le sacche di resistenza sarebbero ridotte a una decina di chilometri quadrati.

(di Rodolfo Calò/ANSA)