(ANSAmed) – SKOPJE, 15 LUG – Si terrà con tutta probabilità domenica prossima la cerimonia ufficiale di firma dell’accordo fra Macedonia e Grecia sul nuovo nome del Paese ex jugoslavo (Repubblica di Macedonia del Nord). Lo riferiscono i media a Skopje, aggiungendo che la cerimonia si terrà sul versante greco del lago di Prespa, al confine fra i due Paesi. Dopo la firma del documento – alla presenza dei due primi ministri, Zoran Zaev e Alexis Tsipras, e dei rispettivi ministri degli esteri, Nikola Dimitrov e Nikos Kotsias – tutti si sposteranno in territorio macedone per un pranzo.