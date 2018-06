(ANSA) – BEIRUT, 15 GIU – “Decine” di soldati yemeniti appoggiati dalla Coalizione araba a guida saudita sono stati uccisi nei primi due giorni di offensiva per strappare la città portuale di Hodeidah al controllo dei ribelli sciiti Houthi alleati dell’Iran. Lo hanno detto fonti governative yemenite all’agenzia Ap, senza fornire un bilancio preciso. Secondo le fonti, la quasi totalità delle vittime sono state uccise da mine e ordigni posti al lato delle strade sparse in una vasta area intorno all’aeroporto della città, ai cui margini le forze filo-saudite sono arrivate nelle ultime ore. Nel frattempo, rispondendo alle preoccupazioni espresse dall’Onu per le conseguenze che potrebbe avere sul piano umanitario la chiusura del porto di Hodeidah, attraverso il quale passa il 70% degli aiuti per la popolazione yemenita, gli Emirati arabi uniti, che fanno parte della Coalizione, hanno annunciato che lo scalo rimane operativo, e che hanno deciso di inviare a Hodeidah dieci navi con 13.500 tonnellate di viveri.