(ANSA) – ROMA, 15 GIU – “Com’è andata questa partita? Quando hai in squadra uno come Cristiano Ronaldo tutto è possibile. Quando gioca a questi livelli è irrefrenabile”. Nella zona delle ‘flash interviews’ dello stadio di Sochi Bernardo Silva rivela il segreto del Portogallo, ovvero il fenomeno che indossa la maglia numero 7. “Bisogna dargli il merito di questo risultato – dice ancora Silva -, e anche oggi ha dimostrato di essere il miglior calciatore del mondo. Sapevamo che per noi sarebbe stata una partita difficile, e sul campo è andata così. Ma Ronaldo è un grande e alla fine il risultato è stato giusto”.