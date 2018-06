ANSA) – ROMA, 16 GIU – L’Italia ha battuto il Giappone 25-22 (12-3) nel secondo test match di rugby tra le due nazionali e disputato a Kobe. Gli azzurri del ct Conor O’ Shea si prendono così la rivincita sui ‘Brave Blossoms’ che li avevano sconfitti la scorsa settimana per 34-17 ad Oita e interrompono così la striscia negativa di otto ko consecutivi. L’ultima vittoria risaliva al test match dell’11 novembre 2017 contro le isole Figi L’Italia ha realizzato 3 mete (Benvenuti, Ghiraldini e Polledri), due delle quali trasformate da Allan che ha messo a segno anche due calci piazzati. Tre le mete anche per i padroni di casa. Nei test match di novembre gli azzurri affronteranno il 3 a Chicago l’Irlanda, il 10 a Firenze la Georgia, il 17 a Padova l’Australia e il 24 a Roma i campioni del mondo della Nuova Zelanda. Proprio gli All Blacks saranno tra gli avversari dell’Italia, insieme al Sudafrica, nel girone di Coppa del Mondo che si svolgerà il Giappone il prossimo anno.