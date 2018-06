(ANSA) – ROMA, 16 GIU – David De Gea si allontana da Madrid e, di conseguenza, dall’ipotesi di un trasferimento al Real. Il Manchester Evening news scrive che il portiere spagnolo ha accettato un nuovo contratto quinquennale con il Manchester United. Il portiere della Nazionale spagnola, ieri sera protagonista in negativo ai Mondiali nella partita d’esordio contro il Portogallo (con gravissime responsabilità sul secondo gol di Cristiano Ronaldo), è stato accostato al Real Madrid; sembrava che il solo Zinadine Zidane volesse impedire la sua firma. Adesso, anche senza il francese in panchina, il suo futuro con i ‘blancos’ si allontana nuovamente. A questo punto, la candidatura per un posto fra i pali del Real Madrid del romanista Alisson diventa sempre più probabile.