(ANSA) – ROMA, 16 GIU – Dopo la vittoria al Mugello Jorge Lorenzo conferma il suo momento di grazia conquistando la pole position del gran premio di Catalogna. “Una vittoria, come quella del Mugello, è più importante di una pole – le parole di Lorenzo ai microfoni di Sky – Sono comunque contento per questo risultato. E’ stata una qualifica in cui è stato fondamentale mantenere la calma, ho rischiato anche di cadere, ho spinto al massimo con la seconda gomma ed è andata bene”. Prima fila col terzo tempo per l’altra Ducati, quella di Andrea Dovizioso: “Sono molto contento – le sue parole – per me è difficile fare la prima fila. Un Lorenzo così competitivo ci ha aiutato ad avere le idee chiare su dove dobbiamo migliorare, siamo lì davanti per giocarcela con tutti”.