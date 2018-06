(ANSA) – FRANCAVILLA AL MARE (CHIETI), 16 GIU – Il Sassuolo si è aggiudicato la SuperCoppa Berretti, battendo nella finale disputata al “Valle Anzuca” di Francavilla al Mare la Feralpi Salò per 3-0, con i gol al 40′ pt e al 40′ st di Raspadori (autore di 9 gol in Primavera e di 4 reti nella fase finale del Berretti), e al 43′ st con Aurelio. E’ stata una sfida che ha visto affrontarsi per la prima volta nella storia, la vincitrice del Torneo Berretti proveniente dalle società di Lega Pro con la squadra che ha alzato la Coppa del “Berretti” per le società di Serie A partecipanti al campionato nazionale “Dante Berretti”. La SuperCoppa Berretti, ideata dalla Lega Pro, e’ nata come competizione che arricchisce il Berretti, il torneo dei giovani ed offre un’occasione di rilievo e di confronto tra club di Lega Pro e Serie A.