ROMA. – Una tripletta di Ronaldo, un rigore sbagliato di Messi. In attesa di Neymar, il borsino dei top players mondiali risulta fortemente sbilanciato. Cr7 oscura la Pulce, anche se per entrambi è un pari iniziale. L’Argentina infatti non ha la lucidità, i mezzi, la fantasia per far saltare il catenaccio gigante dell’Islanda che con abnegazione, mestiere e fisicità compie la grande impresa di contenere l’Albiceleste. Finisce 1-1, ma pesa come un macigno il rigore sbagliato da Leo Messi a metà ripresa in una delle poche ingenuità della munita roccaforte dei geyser boys.

La Pulce viene chiuso in una gabbia di tre avversari che lo seguono ovunque: arretra, cerca qualche numero del suo sterminato repertorio, ha un paio di spunti interessanti, ma non sfonda. E intorno a lui si scopre la modestia del contorno: centrocampo compassato con Mascherano e Briglia, difesa approssimativa con un portiere come Caballero che non dà mai sicurezza.

E poi le scelte controverse di Sampaoli: volenterosi Meza e Salvio, imbarazzante Di Maria, troppo tardi sostituito dal fluido Pavon. Ininfluenti i 6′ concessi a Higuain. L’unico a battersi come un leone il Kun Aguero, che segna uno splendido gol ma non viene mai servito a dovere perché gli esterni non incidono.

L’Islanda bissa la buona impressione fornita agli Europei: squadra corta, vigorosa, che sceglie di non osare, riesce a pareggiare con Finnbogason, potrebbe sfruttare meglio i suoi rari contropiede. Bene il portiere Halldorsson (promettente regista televisivo quando non gioca a pallone), il blocco difensivo, i continui Halfredsson (che gioca nell’Udinese) e il talentuoso Sigurdsson, reduce da un lungo infortunio.

Ora con Nigeria e Croazia l’Argentina deve però cambiare passo. La compattezza dell’Islanda contro i giocolieri argentini. A Mosca Sampaoli lascia fuori Dybala e Higuain e si affida al Kun Auguero, che ripaga subito la fiducia, dopo un tiro fuori di Tagliafico e uno respinto di Messi: al 19′ il goleador del City si ritrova tra i piedi un tiraccio di Rojo, arpiona il pallone, si fa largo tra i colossi islandesi e trova una traiettoria ‘assassina’ che sembra tirare la volata ai sudamericani.

Ma il possesso palla risulta sterile, Messi viene contrastato da tre avversari, le fasce vengono sfruttate male. E nelle ripartenze gli avversari si dimostrano, come agli europei, tutt’altro che sprovveduti. La difesa argentina va nel pallone, Caballero semina incertezze: al 23′ in collaborazione con Otamendi regala palla, da destra gran tiro di Sigurdsson che il portiere respinge, ma Bodvarsson è più lesto dei centrali e insacca.

A quel punto l’Islanda erge un muro spesso e con pochi fronzoli, e per l’Argentina non riesce a creare varchi. A fine tempo in contropiede Sigurdsson e compagni si rendono pericolosi. Sampaoli sceglie le intuizioni di Banega per la quantità di Biglia ma il muro continua a tenere.

Messi apre bene per al 17′ per Meza che viene steso da Magnusson e si conquista un rigore. Ma per la Pulce non è aria: tiro a mezza altezza senza nerbo e il portiere respinge. Il campione ci riprova su punizione, con una percussione arrembante, poi con uno splendido tiro da fuori che si perde a lato per pochi centimetri e un altro in recupero di poco alto.

Entra Pavon per uno scialbo Di Maria, Higuain troppo tardi per Meza e l’assedio e’ senza successo: una conclusione di Pavon viene respinta magistralmente da Halldorsson al 41′ e l’Islanda blocca l’Argentina. Ora la Croazia ha l’occasione per portarsi in testa, Messi mastica amaro e teme gli oscuri presagi di un ennesimo flop mondiale.