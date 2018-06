MOSCA. – Momenti di paura a Mosca, dove un taxi è uscito fuori strada in via Ilyinka, a pochi passi dalla Piazza Rossa, travolgendo otto persone. Tra i feriti ci sono anche dei tifosi messicani venuti in Russia per i Mondiali e questo inizialmente aveva fatto temere un atto terroristico. Anche alla luce del recente video in cui l’Isis minacciava attacchi nella Russia della Coppa del Mondo. Ma l’ipotesi terrorismo è stata subito scartata dalla polizia.

Le forze dell’ordine hanno pubblicato una dichiarazione dell’autista, il 28enne kirghiso Anarbek Uulu Chynghyz, il quale ha assicurato che non era sua intenzione provocare l’incidente. La sua auto gialla ha prima abbattuto un segnale stradale ed ha poi invaso il marciapiede. Nessuno dei feriti versa comunque in gravi condizioni. Secondo le autorità sanitarie, solo una donna avrebbe riportato ferite di media gravità. Gli altri sette passanti avrebbero invece subito solo danni leggeri. E tra loro anche due tifose messicane. In ogni caso, tutti gli otto pedoni investiti sono stati ricoverati in ospedale per cure e accertamenti.

Il caso è sotto il controllo personale del sindaco di Mosca Serghiei Sobianin, che proprio oggi ha iniziato la campagna elettorale in vista delle elezioni comunali del 9 settembre. Mentre contro il tassista – che secondo una fonte citata da Interfax era al volante in stato di ebbrezza – è stato aperto un procedimento penale.

A evocare lo spettro di un atto terroristico aveva contribuito in un primo momento un video di minacce diffuso ieri dall’Isis. Nel filmato, gli estremisti islamici promettono “un massacro senza precedenti” e mostrano lo stadio Olimpico di Sochi virtualmente colpito da una serie di esplosioni. Il Cremlino ha adottato misure di sicurezza straordinarie per questi Mondiali, con oltre 30.000 poliziotti schierati nella sola Mosca.

