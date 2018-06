(ANSA) – NOVI SAD (SERBIA), 16 GIU – Si è alzato il sipario a Novi Sad sugli Europei di scherma e l’Italia festeggia le prime due medaglie. Arrivano dal fioretto maschile, dove Daniele Garozzo e Giorgio Avola, così come lo scorso anno, si ritrovano sul podio continentale. A differenza di dodici mesi fa a Tbilisi, sulle pedane serbe Daniele Garozzo scala di un gradino, scendendo dal primo al secondo, conquistando l’argento dopo la rimonta subìta in finale e conclusa con la stoccata del 15-14 da parte del russo Alexey Cheremisinov. Lo stesso russo che, in semifinale, ferma l’altro azzurro Giorgio Avola sul 15-12 e lo ‘dirotta’ al terzo bronzo europeo di fila dopo quelli conquistati nel 2016 e 2017. Rimane un pizzico d’amarezza in casa Italia per il risultato finale e per il bis mancato da parte di Daniele Garozzo. L’olimpionico di Rio 2016, era arrivato in finale grazie al successo per 15-11 contro il ceco Alexander Choupenitch in semifinale.