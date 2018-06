(ANSA) – ROMA, 16 GIU – “Abbiamo presentata riserva contro l’omologazione, per poi arrivare al ricorso”. Il presidente del Palermo, Giovanni Giammarva, lo ha annunciato al termine della partita che ha promosso il Frosinone in Serie A, con il 2-0 sui siciliani. Il presidente non ha però voluto anticipare se materia del ricorso saranno i palloni che sono stati lanciati in campo nei minuti di recupero della partita, che hanno costretto l’arbitro ad interrompere il gioco, oppure il dubbio che l’arbitro non avesse ancora fischiato la fine quando c’è stata l’invasione di campo dei tifosi dopo il gol del 2-0 di Ciano. Alcuni palloni, hanno mostrato le immagini Sky, sono partiti dalla panchina del Frosinone. Giammarva ha anche ventilato il ricorso alle vie legali del Palermo a proposito di alcune frasi dell’allenatore dei ciociari, Moreno Longo, che ha messo in dubbio la correttezza del bilancio rosanero.